Папа Римський після шквалу критики про «білий прапор», знову заявив про «переговори»

Папа закликав «докласти всіх зусиль, щоб домовитися про припинення війни».

Джерело фото: vaticannews.va

Папа Римський Франциск після хвилі критики після його заяви про «білий прапор», заявив, що потрібно «докласти всіх зусиль, щоб домовитися про припинення війни». Про це йдеться на порталі «Vatican News».

У своїй щотижневій аудієнції у Ватикані понтифік згадав жителів «мученицької України і Святої Землі, Палестини, Ізраїлю, які так сильно страждають від жахів війни».

«Ніколи не забуваймо, що війна – це завжди поразка. Ми не можемо рухатися вперед під час війни», – сказав він.

«Ми повинні докласти всіх зусиль для переговорів, щоб припинити війну», - цитують на порталі Папу.

Як раніше повідомлялося, Папа Римський Франциск у своїй заяві раніше сказав, що «сильнішим буде той, хто матиме мужність підняти білий прапор».

Згодом у Ватикані пояснили резонансну заяву Папи Римського щодо України та «білого прапора», а МЗС України викликало посланця Ватикану через заяви Папи.

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