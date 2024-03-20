У Великій Британії вперше засудили чоловіка, який надіслав дікпік

Жінка зробила скріншоти зображення в WhatsApp і того ж дня поскаржилася на чоловіка до поліції Ессекса.

Джерело фото: freestocks / Unsplash

У Великій Британії вперше ув’язнили чоловіка, який надіслав фотографію свого статевого органа без згоди. Знімок отримали жінка й неповнолітня дівчина. Про це повідомили у королівській прокуратурі Великої Британії.

У прокуратурі розповіли, що 39-річний Ніколас Гоукс 9 лютого надіслав фотографії свого ерегованого статевого органа 15-річній дівчині та дорослій жінці. Остання зробила скріншоти зображення в WhatsApp і того ж дня поскаржилася на нього в поліцію Ессекса.

Джерело фото: cps.gov.uk

19 березня Ніколас Гоукс був засуджений судом Саутенда до 66 тижнів ув’язнення. Він отримав 52 тижні за злочини, пов’язані з кіберфлешингом, і додаткові 14 тижнів за порушення попереднього вироку суду.

Зазначається, що закон про кіберфлешинг у Великій Британії набув чинності 31 січня 2024 року.

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