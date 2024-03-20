В Великобритании впервые осудили мужчину, который отправил дикпик

Женщина сделала скриншоты изображения в WhatsApp и в тот же день пожаловалась на мужчину в полицию Эссекса.

Источник фото: freestocks / Unsplash

В Великобритании впервые заключили в тюрьму мужчину, который прислал фотографию своего полового органа без согласия. Снимок получил женщина и несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщили в королевской прокуратуре Великобритании.

В прокуратуре рассказали, что 39-летний Николас Гоукс 9 февраля прислал фотографии своего эрегированного полового органа 15-летней девушке и взрослой женщине. Последняя сделала скриншоты изображения в WhatsApp и в тот же день пожаловалась на него в полицию Эссекса.

Источник фото: cps.gov.uk

19 марта Николас Гоукс был приговорен судом Саутенда к 66 неделям тюрьмы. Он получил 52 недели за преступления, связанные с киберфлешингом, и дополнительные 14 недель за нарушение предыдущего приговора.

Отмечается, что закон о киберфлешинге в Великобритании вступил в силу 31 января 2024 года.

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