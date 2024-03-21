В Словакии ликвидировали Специальную антикоррупционную прокуратуру, несмотря на возмущение чиновников ЕС

В Европарламенте предупреждают, что ликвидация специальной прокуратуры может угрожать правительству Фицо потерей доступа к фондам ЕС.

Источник фото: consilium.europa.eu

По приказу премьер-министра Словакии Роберта Фицо ликвидирована специальная прокуратура, занимавшаяся делами о взяточничестве. Об этом сообщает Politico.

Соответствующие изменения поддержал 9 февраля 2024 г. парламент Словакии. Дела о коррупции передадут региональным прокуратурам.

Этот шаг вызвал возмущение в Брюсселе, и чиновники ЕС выразили свою обеспокоенность нарушением верховенства права.

«Исполнительные власти ЕС находятся под растущим давлением со стороны Европейского парламента, чтобы «показать зубы» в вопросах верховенства права после решения разблокировать миллиарды средств ЕС, предназначенных для Венгрии, которые были заморожены из-за беспокойства по поводу независимости судебной системы. Европарламент подал судебный иск на этот шаг, заявив, что Комиссия нарушила свое обязательство гарантировать, что средства налогоплательщиков не будут использованы не по назначению», - отмечает издание.

Вице-президент Европарламента Мартин Хойсик считает, что Еврокомиссия серьезно отнесется к ситуации в Словакии. «Комиссия гораздо больше склонна не повторять ошибок, которые произошли в Венгрии относительно ситуации, которую терпели слишком долго, и Орбану разрешили эскалировать», - сказал он.

Сейчас есть обеспокоенность, что Словакия может быть следующей.

«Мы ведем обсуждение среднесрочного бюджета. Мы не можем подорвать внутреннюю уверенность государств-членов, что мы плохо заботимся о финансах. И мы не охранники их денег. И это очень наивно со стороны Фицо верить, что это может сойти с рук», – сказал Хойсик.

Хойсик также предупредил, что если правительство Фицо будет продолжать нелиберальный путь, Словакия может рисковать лишиться доступа к фондам ЕС.

Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в декабре направил письмо с просьбой к власти не отменять прокуратуру. Глава Европейской прокуратуры Лаура Кодруца Кевеси сказала изданию POLITICO в феврале, что она «очень озабочена» и направила письмо в Комиссию, в котором изложила свою обеспокоенность.

Реформа Уголовного кодекса от Фицо вызвала массовые протесты по всей стране и разозлила оппозицию.

Как отмечает издание, в конце февраля Конституционный суд Словакии приостановил часть реформы Уголовного кодекса Фицо, которая смягчила наказание за коррупцию и сократила срок давности для серьезных преступлений, таких как изнасилование. Но решение Конституционного суда не заблокировало роспуск специальной прокуратуры и устранение ее руководителя Даниэля Липшича.

«Липшич и его люди систематически преследовали Фицо и друзей Фицо за последние три с половиной года. Липшич - самый важный враг Фицо и его людей, а не оппозиция, не интеллектуалы», – отмечает издание со ссылкой на экспертов.

Отметим, что в марте 2024 года «Польское радио» сообщало, что в Польше в скором времени будет представлен проект о ликвидации Центрального антикоррупционного бюро. Об этом рассказал спикер министра-координатора специальных служб Яцек Добжинский.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в части стран ЕС констатируют ухудшение ситуации с соблюдением верховенства права.

Автор: Наталя Мамченко

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