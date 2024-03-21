Во Львовской области разворовали 44 млн грн на реконструкции объектов военного городка

Для завладения средствами в официальные документы вносились ложные сведения об объемах и стоимости выполненных строительных работ.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что во Львовской области правоохранители задержали двух должностных лиц одного из военных учебных заведений и подрядной организации. Семи участникам организованной группы инкриминируют завладение бюджетными средствами и служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, двое жителей Львова разработали схему по завладению бюджетными средствами, которые должны выделяться на реконструкцию зданий одного из военных городков области. Чтобы претворить в жизнь свой план, привлекли знакомых должностных лиц военного учебного заведения и коммерческую структуру. С последней в дальнейшем был заключен договор подряда на выполнение работ по объектам.

Для завладения средствами в официальные документы вносились ложные сведения об объемах и стоимости выполненных строительных работ. В целях вывода средств в «тень» и предоставления легальности финансовым операциям, подрядчик перечислял субподрядным организациям средства за работы, которые они фактически не выполняли.

Таким образом, участники схемы завладели бюджетными средствами на общую сумму 44 млн грн.

20 марта правоохранители задержали семерых фигурантов. Им всем сообщили о подозрении.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

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