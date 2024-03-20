Верховная Рада переименует город Южный на Одесщине на Порт-Аненталь, а Надеждовку в Шампань

Комитет принял решение о переименовании 109 населенных пунктов.

Источник фото: wikimapia.org

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Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства принял решение о переименовании пяти городов и 104 сел и поселков.

По словам народного депутата Романа Лозинского, Броварам просто вернут правильное историческое написание, а Южному — историческое название.

Червоноград станет городом Шептицкий в честь митрополита Андрея Шептицкого.

Города планируют переименовать следующим образом:

Червоноград (Львовщина) – Шептицкий;

Южное (Одесщина) – Порт-Аненталь;

Павлоград (Днепропетровщина) – Матвеев;

Синельниково (Днепропетровщина) – Роднополье;

Бровары (Киевщина) – Бровари.

Также стало известно, что Комитет поддержал переименование села Надеждовка на Одесщине в Шампань.

Ранее мы писали, что в Броварах жители хотят вернуть городу историческое название. Активисты с помощью болгарки уже даже сменили название города на инсталляции.

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