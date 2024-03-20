Верховная Рада переименует город Южный на Одесщине на Порт-Аненталь, а Надеждовку в Шампань

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства принял решение о переименовании пяти городов и 104 сел и поселков.
По словам народного депутата Романа Лозинского, Броварам просто вернут правильное историческое написание, а Южному — историческое название.
Червоноград станет городом Шептицкий в честь митрополита Андрея Шептицкого.
Города планируют переименовать следующим образом:
- Червоноград (Львовщина) – Шептицкий;
- Южное (Одесщина) – Порт-Аненталь;
- Павлоград (Днепропетровщина) – Матвеев;
- Синельниково (Днепропетровщина) – Роднополье;
- Бровары (Киевщина) – Бровари.
Также стало известно, что Комитет поддержал переименование села Надеждовка на Одесщине в Шампань.
Ранее мы писали, что в Броварах жители хотят вернуть городу историческое название. Активисты с помощью болгарки уже даже сменили название города на инсталляции.
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