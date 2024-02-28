В Броварах жители хотят вернуть городу историческое название

Активисты с помощью болгарки уже сменили название города на инсталляции.

Источник фото: wikimapia.org

В центре Броваров местные активисты провели акцию «Возвращение городу исторического названия “Бровари”».

Об этом сообщает местное издание «Трибуна-Бровары».

Местные активисты озвучивают исторические и лингвистические поводы для переименования. Ведь именно Бровари писал в своих произведениях Тарас Шевченко. Такое название использовали и сами жители.

Активисты с помощью болгарки уже изменили название города на инсталляции «Я люблю Бровари», расположенную напротив горсовета.

Теперь надпись можно прочесть как «Я люблю Броварі».

Источник фото: Трибуна-Бровары

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