В Броварах жители хотят вернуть городу историческое название

В центре Броваров местные активисты провели акцию «Возвращение городу исторического названия “Бровари”».
Об этом сообщает местное издание «Трибуна-Бровары».
Местные активисты озвучивают исторические и лингвистические поводы для переименования. Ведь именно Бровари писал в своих произведениях Тарас Шевченко. Такое название использовали и сами жители.
Активисты с помощью болгарки уже изменили название города на инсталляции «Я люблю Бровари», расположенную напротив горсовета.
Теперь надпись можно прочесть как «Я люблю Броварі».
Источник фото: Трибуна-Бровары
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