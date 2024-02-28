Индексация зарплат: что изменится для украинцев в 2024 году

С 2024 года работодатели Украины снова обязаны индексировать зарплаты.

Источник фото: ukrainianingermany.de

Согласно статье 39 Закона о государственном бюджете Украины на 2024 год, с 2024 года работодатели снова обязаны индексировать зарплаты на уровень инфляции. Об этом сообщает Гоструда.

В 2023 году работодатели были свободны от обязанности начислять индексацию заработной платы работникам. Однако согласно новому законодательству о госбюджете, исчисление индекса потребительских цен для индексации денежных доходов населения производится нарастающим итогом, начиная с 1 января 2024 года.

"Следовательно, в нынешнем году право на проведение индексации заработной платы работников возобновляется", - подчеркнуто в сообщении Гоструда.

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