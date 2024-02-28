Індексація зарплат: що зміниться для українців у 2024 році

З 2024 року роботодавці України знову зобов'язані індексувати зарплати.

Джерело фото: ukrainianingermany.de

Згідно зі статтею 39 Закону про державний бюджет України на 2024 рік, з 2024 року роботодавці знову зобов’язані індексувати зарплати на рівень інфляції. Про це повідомляє Держпраці.

У 2023 році роботодавці були вільні від обов’язку нараховувати індексацію заробітної плати працівникам. Однак згідно з новим законодавством про держбюджет, обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року.

«Отже, в нинішньому році право на проведення індексації заробітної плати працівників поновлюється», - підкреслено у повідомленні Держпраці.

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