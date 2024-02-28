Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін готує План реформ для отримання у 2024-2027 роках допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро

Для отримання коштів від Європейського Союзу протягом 2024-2027 років Україна повинна буде виконати План реформ.

Датою введення в дію нового штатного розпису може бути дата затвердження результатів класифікації посад – НАДС

У НАДС розповіли, як ввести в дію новий штатний розпис після проведення процедури класифікації посад державної служби, в тому і числі і після повторної класифікації посад.

Якщо особа своєю поведінкою дала зрозуміти, що не буде реалізовувати своє право на оспорення документу чи юридичного факту, то вона не вправі його змінити згодом – Верховний Суд

Об’єднана палата КЦС ВС вказала, що поведінкою, яка суперечить добросовісності та чесній діловій практиці, є, зокрема, поведінка, що не відповідає попереднім заявам або поведінці сторони, за умови, що інша сторона, яка діє собі на шкоду, розумно покладається на них.

Голосування за визнання Павла Вовка таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у Верховному Суді, не мало юридичного сенсу – окрема думка членів ВККС

П’ять членів ВККС вказали, що конкурс до Верховного Суду завершився ще у 2017 році, відтак, підстави для оцінювання Павла Вовка були відсутні.

Зміни до КПК про подання документів і повістки через Електронний кабінет та дистанційну участь адвокатів та свідків в засіданні направлено на підпис Президенту

Також у КПК змінено підставу для скасування судового рішення.

  1. В Україні

Міноборони України з інспекторами з США провели перевірки озброєння від американських партнерів

14:29, 28 лютого 2024
Міноборони України та американські інспектори провели ще дві спільні інспекції поставленої зброї.
Міноборони України з інспекторами з США провели перевірки озброєння від американських партнерів
Джерело фото: Міноборони України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Представники Служби внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, Збройних Сил України та американські інспектори провели дві спільні інспекції зброї, переданої американськими партнерами. Про це повідомило Міністерство оборони.

Під час перевірок безпосередньо у місцях зберігання зброї вони оцінили ключові параметри, включаючи відповідність серійним номерам, технічний стан та умови належного зберігання озброєння (зокрема, безпеку та охорону).

З початку 2024 року вже проведено три командні інспекції, відповідно до Плану спільних фізичних перевірок, який був узгоджений сторонами раніше. Під час цих моніторингів американська сторона не висловила жодних зауважень.

«Ми хочемо, щоб кожен крок щодо поводження з наданою зброєю був прозорим і зрозумілим. Це означає, що Міноборони стежить за тим, як зброя обліковується, зберігається та використовується, а висновки за підсумками спільних інспекцій - ретельно опрацьовуються. Крім того, результати та досвід набутий під час спільного інспектування, вже використовуються для розробки Інструкції, яка регулюватиме залучення, отримання, облік та використання міжнародної військової допомоги для Сил оборони від усіх іноземних партнерів», – підкреслив заступник Міністра оборони Юрій Джигир.

Джерело фото: Міноборони України

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Малюк
    Василь Малюк
    голова Служби безпеки України
  • Олег Грегуль
    Олег Грегуль
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Юрій Кісєль
    Юрій Кісєль
    голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури