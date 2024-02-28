Міноборони України з інспекторами з США провели перевірки озброєння від американських партнерів

Міноборони України та американські інспектори провели ще дві спільні інспекції поставленої зброї.

Джерело фото: Міноборони України

Представники Служби внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, Збройних Сил України та американські інспектори провели дві спільні інспекції зброї, переданої американськими партнерами. Про це повідомило Міністерство оборони.

Під час перевірок безпосередньо у місцях зберігання зброї вони оцінили ключові параметри, включаючи відповідність серійним номерам, технічний стан та умови належного зберігання озброєння (зокрема, безпеку та охорону).

З початку 2024 року вже проведено три командні інспекції, відповідно до Плану спільних фізичних перевірок, який був узгоджений сторонами раніше. Під час цих моніторингів американська сторона не висловила жодних зауважень.

«Ми хочемо, щоб кожен крок щодо поводження з наданою зброєю був прозорим і зрозумілим. Це означає, що Міноборони стежить за тим, як зброя обліковується, зберігається та використовується, а висновки за підсумками спільних інспекцій - ретельно опрацьовуються. Крім того, результати та досвід набутий під час спільного інспектування, вже використовуються для розробки Інструкції, яка регулюватиме залучення, отримання, облік та використання міжнародної військової допомоги для Сил оборони від усіх іноземних партнерів», – підкреслив заступник Міністра оборони Юрій Джигир.

Джерело фото: Міноборони України

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