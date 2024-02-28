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  1. У світі

Apple згортає розробку електромобіля після 10 років роботи – ЗМІ

11:15, 28 лютого 2024
За словами джерел ЗМІ, остаточне рішення щодо проєкту керівництво Apple ухвалило протягом останніх тижнів.
Apple згортає розробку електромобіля після 10 років роботи – ЗМІ
Джерело фото: EPA
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Apple Inc. згортає десятирічні зусилля зі створення електромобіля, відмовляючись від одного з найамбітніших проектів в історії компанії.

Про це пише «Bloomberg» із посиланням на обізнані джерела.

За словами джерел, Apple у вівторок поінформувала майже 2000 співробітників, які працюють у Special Projects Group (SPG), метою якої було створення електромобіля, про майбутнє закриття проєкту. Рішення було погоджене з головним операційним директором Джеффом Вільямсом і Кевіном Лінчем, віцепрезидент, який відповідає за проєкт.

Два керівники повідомили співробітникам, що компанія згорне проєкт із розробки електромобіля. Багато співробітників команди SPG, будуть переведені в підрозділ ШІ під керівництвом Джона Джаннандреа і зосередять зусилля на пріоритетних для компанії проєктах зі створення штучного інтелекту, що стає все більш ключовим пріоритетом для компанії.

У команді Apple Car також працює кілька сотень інженерів з обладнання та дизайнерів електромобілів, якась їхня частина зможе подати заявки на роботу в інших командах Apple.

Apple відмовилася від коментарів агентству.

Як пише видання, технологічний гігант почав працювати над автомобілем приблизно в 2014 році, націлившись на повністю автономний електромобіль із салоном, схожим на лімузин, і голосовою навігацією.

Але проєкт мав проблеми майже з самого початку, Apple кілька разів змінювала керівництво команди та стратегію. Лінч і Вільямс взяли на себе керівництво цим підприємством кілька років тому — після звільнення Дуга Філда, який зараз є старшим керівником Ford Motor Co.

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