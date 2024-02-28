Apple сворачивает разработку электромобиля после 10 лет работы – СМИ

По словам источников СМИ, окончательное решение по проекту руководство Apple приняло в течение последних недель.

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Apple Inc. сворачивает десятилетние усилия по созданию электромобиля, отказываясь от одного из самых амбициозных проектов в истории компании.

Об этом пишет «Bloomberg» со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, Apple во вторник проинформировала почти 2000 сотрудников, работающих в Special Projects Group (SPG), целью которой было создание электромобиля о будущем закрытии проекта. Решение было согласовано с главным операционным директором Джеффом Уильямсом и Кевином Линчем, вице-президентом, отвечающим за проект.

Два руководителя сообщили сотрудникам, что компания свернет проект по разработке электромобиля. Многие сотрудники команды SPG будут переведены в подразделение ИИ под руководством Джона Джаннандреа и сосредоточят усилия на приоритетных для компании проектах по созданию искусственного интеллекта, что становится все более ключевым приоритетом для компании.

В Apple Car также работает несколько сотен инженеров по оборудованию и дизайнеров электромобилей, какая-то их часть сможет подать заявки на работу в других командах Apple.

Apple отказалась от комментариев агентству.

Как пишет издание, технологический гигант начал работать над автомобилем примерно в 2014 году, нацелившись на полностью автономный электромобиль с салоном, похожим на лимузин, и голосовой навигацией.

Но проект испытывал проблемы почти с самого начала, Apple несколько раз меняла руководство команды и стратегию. Линч и Уильямс взяли на себя руководство этим предприятием несколько лет назад – после увольнения Дуга Филда, который сейчас является старшим руководителем Ford Motor Co.

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