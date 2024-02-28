Минобороны Украины с инспекторами из США провели проверки вооружения от американских партнеров

Минобороны Украины и американские инспекторы провели еще две совместные инспекции поставленного оружия.

Источник фото: Минобороны Украины

Представители Службы внутреннего аудита Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины и американские инспекторы провели две совместные инспекции оружия, переданного американскими партнерами. Об этом сообщило Министерство обороны.

Во время проверок непосредственно в местах хранения оружия они оценили ключевые параметры, включая соответствие серийным номерам, техническое состояние и условия надлежащего хранения вооружения (в частности, безопасность и охрану).

С начала 2024 года уже проведено три командные инспекции, в соответствии с Планом совместных физических проверок, который был согласован сторонами ранее. Во время этих мониторингов американская сторона не высказала никаких замечаний.

"Мы хотим, чтобы каждый шаг по обращению с предоставленным оружием был прозрачным и понятным. Это означает, что Минобороны следит за тем, как оружие учитывается, хранится и используется, а выводы по итогам совместных инспекций - тщательно прорабатываются. Кроме того, результаты и опыт приобретенный во время совместного инспектирования, уже используются для разработки Инструкции, которая будет регулировать привлечение, получение, учет и использование международной военной помощи для Сил обороны от всех иностранных партнеров", - подчеркнул заместитель Министра обороны Юрий Джигир.

Источник фото: Минобороны Украины

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