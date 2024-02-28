У Броварах жителі хочуть повернути місту історичну назву

Активісти за допомогою болгарки вже змінили назву міста на інсталяції.

Джерело фото: wikimapia.org

У центрі Броварів місцеві активісти провели акцію «Повернення місту історичної назви “Броварі”».

Про це повідомляє місцеве видання «Трибуна-Бровари».

Місцеві активісти озвучують історичні і лінгвістичні підстави для перейменування. Адже саме Броварі писав у своїх творах Тарас Шевченко. Також таку назву використовували й самі жителі.

Активісти за допомогою болгарки вже змінили назву міста на інсталяції «Я люблю Бровари», що розміщена навпроти міськради.

Тепер напис можна прочитати як «Я люблю Броварі».

Джерело фото: Трибуна-Бровари

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