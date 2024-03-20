Реестр деклараций временно не будет работать – когда

20 марта вечером будут проводить программно-техническое обслуживание.

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции предупредили декларантов об ограничении в работе Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В сообщении говорится, что сегодня, 20 марта, с 22:30 до 23:30 доступ к Реестру будет частично ограничен в связи с проведением программно-технического обслуживания.

Как мы рассказывали, НАПК начало 86 проверок деклараций по новому риск-ориентированному подходу.

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