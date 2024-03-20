Реєстр декларацій тимчасово не працюватиме – коли

20 березня ввечері будуть проводити програмно-технічного обслуговування.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції попередили декларантів про обмеження в роботі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

У повідомленні сказано, що сьогодні, 20 березня, з 22:30 до 23:30 доступ до Реєстру буде частково обмежено у зв’язку з проведенням програмно-технічного обслуговування.

Як ми розповідали, НАЗК розпочало 86 перевірок декларацій за новим ризик-орієнтованим підходом.

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