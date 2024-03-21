Збитки 145 млн грн: на Одещині судитимуть посадовця, який дозволив незаконну порубку лісу на території Національного парку

У парку було зрубано понад 1200 дерев різних порід та діаметрів.

Фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині судитимуть посадовця, який дозволив незаконну порубку лісу на території Національного парку, збитки склали 145 млн грн. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Йдеться про посадовця філії «Ананьївське лісове господарство» ДП «Ліси України».

Слідство встановило, що у 2023 році він незаконно видав лісорубні квитки для проведення рубок на ділянках Національного природного парку «Куяльницький». Таким чином там було зрубано понад 1200 дерев різних порід та діаметрів. Збитки довкіллю оцінено в 145,6 млн грн.

За позовами Одеської обласної прокуратури суд скасував вказані лісорубні квитки та припинив рубку, яка мала проводитись до кінця 2023 року. А посадовця обвинуватили у перевищенні службових обовʼязків.

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