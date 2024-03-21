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В Україні створять Єдиний реєстр банківських рахунків громадян та бізнесу, спростять угоди зі слідством і змінять обрахунок строків досудового розслідування – План Ukraine Facility

Реформи у Плані Ukraine Facility передбачають внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо угод зі слідством, зміну обрахунку строків досудового розслідування, врегулювання криптовалют та створення Реєстру банківських рахунків.

У Словаччині ліквідували Спеціальну антикорупційну прокуратуру, попри обурення високопосадовців ЄС

У Європарламенті попереджають, що ліквідація спеціальної прокуратури може загрожувати уряду Фіцо втратою доступу до фондів ЄС.

План Ukraine Facility передбачає створення Вищого адміністративного суду та прийняття закону про перевірку декларацій доброчесності суддів

Будуть переглянуті декларації доброчесності суддів та процес їх перевірки, а до перевірки кандидатів у судді залучать Громадську раду доброчесності – що передбачає План Ukraine Facility для отримання коштів від ЄС.

НАЗК припинить адмініструвати Реєстр компаній-спонсорів війни

Кабмін вирішив, що НАЗК буде переадресовувати користувачів зі сторінки «Міжнародні спонсори війни» на веб-сайт РНБО.

У НАБУ поцікавилися, скільки робочих днів фактично працював суддя Верховного Суду Віктор Пророк та чи дійсно він є у складі ДФТГ

Національне антикорупційне бюро надіслало запит до Верховного Суду стосовно того, чи ходить суддя Верховного Суду Віктор Пророк на роботу, та чим підтверджується його перебування у складі ДФТГ.

  1. В Україні

$2000 за погодження документації: на хабарі погорів посадовець Львівської міської ради

07:36, 21 березня 2024
За хабар підозрюваний обіцяв виготовити та погодити облікову документацію на об’єкт.
$2000 за погодження документації: на хабарі погорів посадовець Львівської міської ради
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На Львівщині повідомили про підозру начальнику відділу одного із управлінь Львівської міської ради, якому інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди та зловживання впливом. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав та одержав від місцевого підприємця 2 000 доларів США хабаря.

За ці гроші підозрюваний обіцяв виготовити та погодити облікову документацію на об’єкт. Зокрема надати дозвіл на подальшу діяльність закладу громадського харчування в одній із пам’яток архітектури Львова.

Також він запевняв, що може вплинути на позитивне вирішення питання в інтересах заявника в суді, щодо скасування припису по демонтажу огорожі та освітлення на терасі будівлі. Оскільки являється представником від міської ради у вищевказаній справі.

Чоловіка затримано після одержання ним раніше обумовленої другої частини коштів.

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