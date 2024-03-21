$2000 за погодження документації: на хабарі погорів посадовець Львівської міської ради

За хабар підозрюваний обіцяв виготовити та погодити облікову документацію на об’єкт.

На Львівщині повідомили про підозру начальнику відділу одного із управлінь Львівської міської ради, якому інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди та зловживання впливом. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав та одержав від місцевого підприємця 2 000 доларів США хабаря.

За ці гроші підозрюваний обіцяв виготовити та погодити облікову документацію на об’єкт. Зокрема надати дозвіл на подальшу діяльність закладу громадського харчування в одній із пам’яток архітектури Львова.

Також він запевняв, що може вплинути на позитивне вирішення питання в інтересах заявника в суді, щодо скасування припису по демонтажу огорожі та освітлення на терасі будівлі. Оскільки являється представником від міської ради у вищевказаній справі.

Чоловіка затримано після одержання ним раніше обумовленої другої частини коштів.

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