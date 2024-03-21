$2000 за согласование документации: на взятке погорел чиновник Львовского городского совета

За взятку подозреваемый обещал изготовить и согласовать учетную документацию на объект.

Во Львовской области сообщили о подозрении начальнику отдела одного из управлений Львовского городского совета, которому инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды и злоупотребление влиянием. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Правоохранители установили, что чиновник требовал и получил от местного предпринимателя 2 000 долларов США взятки.

За эти деньги подозреваемый обещал сделать и согласовать учетную документацию на объект. В частности, предоставить разрешение на дальнейшую деятельность общепита в одной из памятников архитектуры Львова.

Также он заверял, что может повлиять на положительное решение вопроса в интересах заявителя в суде об отмене предписания по демонтажу забора и освещения на террасе здания. Поскольку является представителем от городского совета по вышеуказанному делу.

Мужчина задержан после получения им ранее оговоренной второй части средств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.