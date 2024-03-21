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На Одесщину прилетели первые в этом году розовые фламинго, фото

07:18, 21 марта 2024
Розовые фламинго прилетели в парк «Тузловские лиманы».
На Одесщину прилетели первые в этом году розовые фламинго, фото
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В Национальный природный парк "Тузловские лиманы" с юга прилетели первые розовые фламинго, которых также называют фениксами.

Сотрудник нацпарка, доктор биологических наук Иван Русев акцентировал, что это птичьи "разведчики". Их цель - посмотреть, могут ли их семьи гнездиться в Национальном парке во время войны.

"Они будут передавать информацию своим о возможности гнездования в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". Впервые в Украине фламинго в количестве 570 взрослых птиц в военное время 2023 года решили прожить с 24 апреля по 31 декабря на Тузловских лиманах и привести малышей", - рассказал Русев.

По его словам, ранее, в 2017 году, эти птицы впервые в Украине пытались сформировать колонию в Херсонской области на озере Чурюк - неподалеку от Крыма, но вывели всего 3-х птенцов, и судьба их неизвестна. Впервые птицы-"разведчики" большой стаей появились у нас в 2021 году. В том году на основных колониях фламинго в Турции (на озере ТУЗ была) произошла гибель большого количества птенцов и взрослых птиц.

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