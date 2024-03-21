Ущерб 145 млн грн: в Одесской области будут судить чиновника, разрешившего незаконную порубку леса на территории Национального парка

В парке было срублено более 1200 деревьев разных пород и диаметров.

В Одесской области будут судить чиновника, который разрешил незаконную порубку леса на территории Национального парка, ущерб составил 145 млн грн. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет о чиновнике филиала «Ананьевское лесное хозяйство» ГП «Леса Украины».

Следствие установило, что в 2023 году он незаконно выдал лесорубные билеты на рубки на участках Национального природного парка «Куяльницкий». Таким образом, там было срублено более 1200 деревьев разных пород и диаметров. Ущерб окружающей среде оценен в 145,6 млн грн.

По искам Одесской областной прокуратуры суд отменил указанные лесорубные билеты и прекратил рубку, которая должна была проводиться до конца 2023 года. А должностного лица обвинили в превышении служебных обязанностей.

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