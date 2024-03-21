На Львівщині розікрали 44 млн грн на реконструкції об’єктів військового містечка

Для заволодіння коштами до офіційних документів вносилися неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Львівщині правоохоронці затримали двох посадових осіб одного з військових навчальних закладів та підрядної організації. Сімом учасникам організованої групи інкримінують заволодіння бюджетними коштами та службове підроблення. Про це інформує пресслужба відомства.

За даним слідства, двоє мешканців Львова розробили схему із заволодіння бюджетними коштами, які мали виділятися на реконструкцію будівель одного з військових містечок області. Щоб втілити в життя свій план, залучили знайомих посадових осіб військового навчального закладу та комерційну структуру. З останньою в подальшому уклали договір підряду на виконання робіт по об’єктах.

Для заволодіння коштами до офіційних документів вносилися неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. З метою виведення коштів у «тінь» та надання легальності фінансовим операціям, підрядник перераховував субпідрядним організаціям кошти за роботи, які вони фактично не виконували.

В такий спосіб учасники схеми заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 44 млн грн.

20 березня правоохоронці затримали сімох фігурантів. Їм всім повідомили про підозру.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.