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У Словаччині ліквідували Спеціальну антикорупційну прокуратуру, попри обурення високопосадовців ЄС

07:50, 21 березня 2024
У Європарламенті попереджають, що ліквідація спеціальної прокуратури може загрожувати уряду Фіцо втратою доступу до фондів ЄС.
У Словаччині ліквідували Спеціальну антикорупційну прокуратуру, попри обурення високопосадовців ЄС
Джерело фото: consilium.europa.eu
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За наказом прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо ліквідована спеціальна прокуратура, яка займалася справами про хабарництво. Про це повідомляє Politico.

Відповідні зміни підтримав 9 лютого 2024 року парламент Словаччини. Справи про корупцію передадуть до регіональних прокуратур.

Цей крок викликав обурення в Брюсселі, і високопосадовці ЄС висловили свою стурбованість порушенням верховенства права.

«Виконавча влада ЄС знаходиться під зростаючим тиском з боку Європейського парламенту, щоб «показати зуби» в питаннях верховенства права після рішення розблокувати мільярди коштів ЄС, призначених для Угорщини, які були заморожені через занепокоєння щодо незалежності судової системи. Європарламент подав судовий позов щодо цього кроку, заявивши, що Комісія порушила своє зобов’язання гарантувати, що кошти платників податків не будуть використані не за призначенням», - зазначає видання.

Віце-президент Європарламенту Мартін Хойсік вважає, що Єврокомісія серйозно поставиться до ситуації у Словаччині. «Комісія набагато більше схильна не повторювати помилок, які сталися в Угорщині щодо ситуації, яку терпіли надто довго, і Орбану дозволили ескалувати», — сказав він.

Зараз є занепокоєння, що Словаччина може бути наступною.

«Ми ведемо обговорення середньострокового бюджету. Ми не можемо підірвати внутрішню впевненість держав-членів, що ми погано дбаємо про фінанси. І ми не охоронці їхніх грошей. І це надзвичайно наївно з боку Фіцо вірити, що це може зійти з рук», – сказав Хойсік.

Хойсік також попередив, що якщо уряд Фіцо продовжуватиме неліберальний шлях, Словаччина може ризикувати втратити доступ до фондів ЄС.

Комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс у грудні надіслав листа з проханням до влади не скасовувати прокуратуру. Голова Європейської прокуратури Лаура Кодруца Кевесі сказала виданню POLITICO в лютому, що вона «дуже стурбована» і надіслала лист до Комісії, в якому виклала свої занепокоєння.

Реформа Кримінального кодексу від Фіцо викликала масові протести по всій країні та розлютила опозицію.

Як зазначає видання, наприкінці лютого Конституційний суд Словаччини призупинив частину реформи Кримінального кодексу Фіцо, яка пом'якшила покарання за корупцію та скоротила термін давності для серйозних злочинів, таких як зґвалтування. Але рішення Конституційного суду не заблокувало розпуск спеціальної прокуратури та усунення її керівника Даніеля Ліпшича.

«Ліпшич і його люди систематично переслідували Фіцо і друзів Фіцо протягом останніх трьох з половиною років. Ліпшич є найважливішим ворогом Фіцо та його людей, а не опозиція, не інтелектуали», – зазначає видання з посиланням на експертів.

Зазначимо, що у березні 2024 року «Польське радіо» повідомляло, що у Польщі незабаром буде представлено проект ліквідації Центрального антикорупційного бюро. Про це розповів речник міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», у частині країн ЄС констатують погіршення ситуації з дотриманням верховенства права.

Автор: Наталя Мамченко 

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