Папа Римский после шквала критики о «белом флаге», опять заявил о «переговорах»

Папа призвал «приложить все усилия, чтобы договориться о прекращении войны».

Источник фото: vaticannews.va

Папа Римский Франциск после волны критики после его заявления о «белом флаге», заявил, что нужно «приложить все усилия, чтобы договориться о прекращении войны». Об этом говорится на портале «Vatican News».

В своей еженедельной аудиенции в Ватикане понтифик упомянул жителей «мученической Украины и Святой Земли, Палестины, Израиля, которые так сильно страдают от ужасов войны».

«Никогда не будем забывать, что война – это всегда поражение. Мы не можем двигаться вперед во время войны», – сказал он.

«Мы должны приложить все усилия для переговоров, чтобы прекратить войну», - цитируют на портале Папу.

Как ранее сообщалось, Папа Римский Франциск в своей заяве ранее сказал, что «сильнее будет тот, кто будет иметь мужество поднять белый флаг».

Позже в Ватикане объяснили резонансное заявление Папы Римского по поводу Украины и «белого флага», а МИД Украины вызвал посланника Ватикана из-за заявлений Папы.

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