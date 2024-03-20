В соцсетях Facebook и Instagram наблюдаются проблемы в работе

Пользователи соцсетей сообщают о сбое.

Источник фото: Solen Feyissa / Unsplash

Пользователи соцсетей Facebook и Instagram сообщают о сбое в работе соцсетей. Жалобы поступают от пользователей из многих стран мира.

Проблему в работе мессенджеров зафиксировал сервис «Downdetector», который предоставляет пользователям информацию в реальном времени о статусе различных вебсайтов и служб.

На диаграмме показан отчет за последние 24 часа.

Напомним, что недавно в Facebook, Instagram и Messenger произошел масштабный сбой: пользователей выбросило из аккаунтов.

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