Для водителей запустили новый онлайн сервис – проверка протокола обязательного техконтроля

Введен новый онлайн-сервис.

В Главном сервисном центре МВД сообщили о новом онлайн-сервисе, который позволит проверить протокол обязательного технического контроля транспортных средств, осуществляющих грузовые, коммерческие и общественные перевозки.

Речь идет об автобусах, маршрутках, службах такси, грузовиках и т.д.

Сервис проверяет по таким критериям:

номерной знак транспортного средства

номер протокола ОТК

VIN код

Функционал размещен на официальном сайте Главного сервисного центра МВД во вкладке «Проверка документов Documents cheking» – «Проверка протокола ОТК» (ссылка на сервис).

В Главном сервисном центре МВД отмечают, что протоколы, выданные после 9 февраля этого года, можно проверить с помощью сканирования QR-кода, размещенного на протоколе ОТК.

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