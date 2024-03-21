Для водителей запустили новый онлайн сервис – проверка протокола обязательного техконтроля

В Главном сервисном центре МВД сообщили о новом онлайн-сервисе, который позволит проверить протокол обязательного технического контроля транспортных средств, осуществляющих грузовые, коммерческие и общественные перевозки.
Речь идет об автобусах, маршрутках, службах такси, грузовиках и т.д.
Сервис проверяет по таким критериям:
- номерной знак транспортного средства
- номер протокола ОТК
- VIN код
Функционал размещен на официальном сайте Главного сервисного центра МВД во вкладке «Проверка документов Documents cheking» – «Проверка протокола ОТК» (ссылка на сервис).
В Главном сервисном центре МВД отмечают, что протоколы, выданные после 9 февраля этого года, можно проверить с помощью сканирования QR-кода, размещенного на протоколе ОТК.
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