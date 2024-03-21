В Украине создадут Единый реестр банковских счетов граждан и бизнеса, упростят сделки со следствием и изменят расчет сроков досудебного расследования – План Ukraine Facility

Реформы в Плане Ukraine Facility предусматривают внесение изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс относительно сделок со следствием, изменение исчисления сроков досудебного расследования, урегулирование криптовалют и создание Реестра банковских счетов.

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Украина должна создать Единый реестр банковских счетов физических и юридических лиц, увеличить численность Высшего антикоррупционного суда, ввести упрощенные сделки со следствием, внести изменения в УК и УПК по срокам досудебного расследования и урегулировать криптовалюты. Соответствующие шаги предусмотрены Планом реализации программы Ukraine Facility. План одобрило правительство и передало Еврокомиссии. Общий объем «денег в обмен на реформы» от Европейского Союза составит 50 млрд евро, из которых 17 миллиардов евро грантов и 33 миллиарда евро ссуд, которые будут предоставляться Украине в течение 2024–2027 годов. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», за тем, как Украина использует 50 млрд евро от ЕС, будет следить отдельный Ревизионный совет, который будет информировать о нарушениях и коррупции. 20 марта Кабмин сообщил, что в Государственный бюджет уже поступил первый транш 4,5 млрд евро в соответствии с финансовым инструментом Ukraine Facility.

Примечательно, что Кабмин 27 декабря принял Национальную стратегию доходов, также упоминаемую в Плане Ukraine Facility, и в которой запланированы реформы в сфере налогов до 2030 года. Эта Стратегия вызвала оживленное обсуждение, в частности, из-за предложения предоставить Налоговой доступ к информации о движении средств на банковских счетах налогоплательщиков.

Итак, как указано в Плане, противодействие отмыванию средств имеет решающее значение для вступления в ЕС.

Общая повестка реформ в 2024–2027 годах будет сосредотачиваться на увеличении человеческих ресурсов в ключевых антикоррупционных учреждениях, включая ВАКС, обновлении Уголовного и Уголовного процессуального кодексов.

Реформы повысят способность САП регулировать свою организационную деятельность, включая бюджет и кадры. В то же время, будут усилены подотчетность и дисциплинарные механизмы управления САП.

НАПК сможет в полной мере, без всяких необоснованных ограничений, взять на себя свою решающую роль в сдерживании и выявлении коррупции путем проверки деклараций.

Также Украина проведет оценку необходимых изменений в действующее законодательство о предоставлении доступа OLAF к информации о подозрениях в мошенничестве или коррупции, затрагивающей финансовые интересы ЕС, и о внедрении механизма, позволяющего компетентным национальным органам эффективно помогать OLAF при проведении следственных действий в Украине, включая проверки на месте и доступ к информации, касающейся расследования, содержащейся в национальных базах данных.

Реформы будут сосредоточены на приведении украинского законодательства в соответствие с законодательством ЕС и стандартами FATF, в том числе в отношении целевых финансовых санкций, виртуальных активов, финансовых расследований. В этом контексте особенно важными сферами являются вопросы конечного бенефициарного собственника и надзор за определенными предприятиями, не предоставляющими финансовые услуги, и определенными профессиями, поскольку они являются важными элементами для создания надежной системы противодействия отмыванию средств.

Будет создан Единый реестр банковских счетов, что улучшит процесс предотвращения и противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

Также будет усилена институциональная способность органов и правоохранительных органов в проведении финансовых расследований.

«Появление виртуальных активов и отсутствие их правового регулирования является негативным фактором, который может способствовать распространению мошеннических действий, отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также уклонению от налогообложения. Поэтому, чрезвычайно важно внедрение эффективного регулирования рынка виртуальных активов» - говорится в Плане.

Так, Верховной Радой был принят Закон «О виртуальных активах» от 17 февраля 2022 года № 2074-IX, который так и не вступил в силу из-за особенностей, предусмотренных его заключительными положениями.

По результатам анализа указанного Закона было выявлено много вопросов, для решения которых необходимо принятие законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и усовершенствование норм Закона «О виртуальных активах», разработка которого должна основываться на нормах европейского законодательства, в частности Регламента (ЕС) № 2023/1114 от 31 мая 2023 г. о рынках виртуальных активов.

Реформы, которые должны быть проведены в рамках Компонента I Ukraine Facility

Развитие институциональной способности антикоррупционной инфраструктуры

В частности, для повышения возможности антикоррупционных учреждений реформа предусматривает следующие шаги:

предоставлена возможность САП увеличить численность сотрудников до не менее 15% от численности сотрудников НАБУ (3 квартал 2024 года);

штатная численность судей ВАКС увеличена на 60%, аппарата В АКС увеличен на 40% (1 квартал 2025 г.).

Усовершенствование законодательной базы для более эффективной борьбы с коррупцией

«Для эффективного расследования случаев коррупции с участием чиновников чрезвычайно важное значение имеет усовершенствование процедур о соглашениях со следствием и единоличное рассмотрение отдельных дел судьей ВАКС» - указано в Плане.

Также реформа предусматривает внесение изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы по усовершенствованию процедуры соглашений со следствием, отмене сроков досудебного расследования с момента регистрации уголовного производства до сообщения лицу о подозрении, возможности единоличного рассмотрения отдельных дел судьей ВАКС.

Реформа предусматривает следующие меры по достижению целей:

1) Законы о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины вступят в силу с такими положениями:

- усовершенствование процедуры о сделках со следствием;

- отмена сроков досудебного расследования с момента регистрации уголовного производства до сообщения лицу о подозрении;

- по единоличному рассмотрению отдельных дел судьей Высшего антикоррупционного суда.

Мера будет введена до конца 3 квартала 2024 года.

Эта реформа, как указывают авторы, «учитывает предложения, поступившие от общественных организаций в ходе организованного Минэкономики сбора предложений в Ukraine Facility, продолжавшегося с 31 октября 2023 года по 6 ноября 2023 года, а именно в части отмены сроков расследования уголовных производств до момента сообщения лицу о подозрении».

«Реформа поможет предотвращать затягивание процесса и нарушения исключительной юрисдикции НАБУ, САП и ВАКС» - говорится в документе.

Меры по предотвращению отмывания средств

В законодательстве в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма частично отражены стандарты FATF и нормы соответствующего международного законодательства, однако все еще необходимо ввести рекомендации MONEYVAL, в частности, в части применения адресных финансовых санкций.

Основными направлениями реформы являются

создание единого реестра банковских счетов физических и юридических лиц в соответствии со стандартами ЕС;

согласование законодательства в сфере виртуальных активов с acquis ЕС;

принятие дорожной карты для развития институциональной способности и общих методологических установок для правоохранительных органов и прокуратуры.

Для создания Единого реестра банковских счетов физических и юридических лиц в соответствии со стандартами ЕС будут предприняты следующие шаги:

будет принято приказ о создании межведомственной рабочей группы по внедрению единого реестра банковских счетов. В задачи межведомственной рабочей группы будут входить: разработка приказа Министерства финансов «Об утверждении Положения о Едином реестре счетов, порядке создания и ведения» и других нормативно-правовых актов, необходимых для реализации Закона Украины;

разработка ИТ обеспечения и внедрения технического задания Единого реестра счетов физических и юридических лиц;

обеспечение ввода в эксплуатацию и функционирования Единого реестра счетов

вступят в силу нормативно-правовые акты, необходимые для создания единого реестра банковских счетов в стандарты ЕС, что вносит изменения в налоговое, банковское законодательство, а также по противодействию отмыванию средств и рынкам капитала;

вступят в силу необходимые законодательные акты о введении регулирования рынка виртуальных активов, определяющих режим налогообложения операций с виртуальными активами, а также обеспечат регулирование общественных отношений, связанных с эмиссией, публичным предложением, допуском к торгам и оборотом виртуальных активов в соответствии с acquis ЕС.

Мера будет введена до конца 4 квартала 2025 года.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, какие реформы планируют осуществить в судебной ветви власти в рамках этого же Плана.

Автор: Наталя Мамченко

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