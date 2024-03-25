Україна ухвалить зміни до Кримінального процесуального кодексу до кінця квітня 2024 року – Меморандум з МВФ

Крім змін стосовно розгляду справ у ВАКС, Україна повинна розробити подальші зміни до КПК для підвищення ефективності розслідування корупції, включаючи обґрунтованість строків досудового розслідування, йдеться у Меморандумі з МВФ.

Україна до кінця квітня 2024 року повинна внести зміни до Кримінального процесуального кодексу (КПК) для раціоналізації справ чи питань, які розглядаються в першій інстанції одним суддею Вищого антикорупційного суду або колегією з трьох суддів ВАКС. Крім того, українська влада повинна розробити подальші зміни до КПК для підвищення ефективності розслідування корупції, включаючи взаємну правову допомогу та обґрунтованість строків досудового розслідування. Відповідні вимоги містять документи МВФ за результатами Третього перегляду розширеної угоди в рамках Програми розширеного фінансування (EFF) для України. Документи були оприлюднені наприкінці минулого тижня.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», за документами, які МВФ оприлюднював грудні 2023 року, виконання цього структурного маяка Україною Фонд очікував у березні 2024 року. Однак наразі термін посунувся.

«Тривають конкурси на нових антикорупційних суддів, обидва за участю незалежних експертів з міжнародним досвідом. Органи влади подали запит на короткочасне (на один місяць) продовження структурного контрольного показника для раціоналізації системи судових рішень Вищого антикорупційного суду (структурний контрольний показник пропонується «скинути» з кінця березня на кінець квітня 2024 року) у світлі насиченого законодавчого порядку денного у парламенті», - вказано у документі МВФ.

Слід зазначити, що відповідний законопроект №10178 , як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін зареєстрував у Верховній Раді 23 жовтня минулого року.

Він передбачає виключення з КПК спеціальних положень щодо обов’язкового здійснення кримінального провадження щодо злочинів, віднесених до підсудності ВАКС, колегіально судом у складі трьох суддів.

А саме, буде виключено ч. 12 ст. 31 КПК, за якою кримінальне провадження у Вищому антикорупційному суді здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів. Також виключається норма про те, що кримінальне провадження у ВАКС під час досудового розслідування здійснюється слідчим суддею одноособово, а в разі оскарження його ухвал в апеляційному порядку – колегіально судом у складі не менше 3 суддів.

Отже, на ВАКС поширюватимуться загальні норми про одноособовий та колегіальний розгляд справ у суді першої інстанції, передбачені КПК.

Зміни щодо строків досудового розслідування

Крім того, у свіжих документах від МВФ містяться пропозиції стосовно подальших змін до КПК.

«Доповнюючи реформу щодо зміцнення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), влада планує подальші зміни до Кримінального процесуального кодексу для підвищення ефективності розслідування корупції, включаючи взаємну правову допомогу та обґрунтованість строків досудового розслідування», - зазначено у документах.

«Щодо боротьби з корупцією, подальші реформи Кримінального процесуального кодексу з боку влади підвищать ефективність антикорупційних розслідувань», - додають автори документу.

Зокрема, для зміцнення ефективних процедур розслідування корупції до кінця червня 2024 року будуть прийняті подальші зміни до КПК, у тому числі дозволять Генеральному прокурору делегувати САП керування запитами про екстрадицію та взаємну правову допомогу у зв’язку з розслідуваннями корупції, підвищення обґрунтованості та ефективності строків досудового розслідування після повідомлення про підозру.

Також МВФ закликав владу продовжити роботу зі створення нового адміністративного суду, завершення зовнішнього аудиту НАБУ та підвищення ефективності вищих органів контролю. Після скасування воєнного стану влада продовжить проводити діагностичну оцінку управління під керівництвом персоналу МВФ.

Автор: Наталя Мамченко

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