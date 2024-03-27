В Києві розкрили канал постачання наркотиків, вилучено на $250 тисяч кокаїну

В Києві затримали двох наркоторговців, які організували канал постачання кокаїну з Європи.

Джерело фото: npu.gov.ua

У Києві викрили двох наркоторговців, яка діяла на території столиці, які організували канал постачання кокаїну з країн Європейського Союзу до України. В результаті було вилучено наркотичні речовини на суму близько 250 тисяч доларів.

За інформацією національної поліції, двоє мешканців Києва, один із них 36-річний організатор, спільно з 30-річною спільницею, займалися організацією постачання кокаїну та його подальшим реалізацією на території України. Зловмисники використовували криптовалюту для розрахунків та реалізовували наркотики через довірене коло осіб.

Операцію затримання провели правоохоронні органи за підтримки спецпідрозділу ППОП. Під час обшуків у помешканнях та автівках затриманих вилучили кокаїн, електронні ваги, інші докази, а також два автомобілі, які використовувалися для транспортування наркотиків.

Фігурантів справи вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, і суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають заходи з викриття інших осіб, причетних до наркозлочинної діяльності.

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