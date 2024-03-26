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Роман Ігнатов вирішив звільнитися з Вищої кваліфікаційної комісії суддів

08:06, 26 березня 2024
Голова ВККС Роман Ігнатов раптово написав заяву про звільнення, але мотиви пояснювати не став.
Роман Ігнатов вирішив звільнитися з Вищої кваліфікаційної комісії суддів
Джерело фото — ВККС
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Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Роман Ігнатов 25 березня 2024 року написав заяву про звільнення з посади як голови ВККС, так і члена ВККС.

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», відповідне рішення голови Комісії стало несподіванкою для інших членів Комісії. Ще вранці 25 березня члени Комісії навіть не підозрювали, що Роман Ігнатов планує написати заяву про звільнення.

Аж раптом в обідній час Роман Ігнатов повідомив колегам, що написав заяву і покидає склад Комісії.

На спроби дізнатися, що стало причиною для написання заяви, Роман Ігнатов лише повідомив, що він не зобов’язаний пояснювати свої рішення.

Також Роман Ігнатов зазначив, що наполягає на тому, щоб його заява була розглянута вже в середу 27 березня (на цей день раніше заплановано засідання ВККС у пленарному складі).

Оскільки сам Роман Ігнатов поки що не став повідомляти навіть членам Комісії про мотиви свого рішення, то усередині Комісії обговорюються різні версії мотивів його звільнення.

Серед них, зокрема, обговорюється версія, що своєрідним поштовхом для звільнення стала активність Державного бюро розслідувань, яке здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 111 КК (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Кримінальне провадження пов’язане з подіями листопада 2014 року, коли Роман Ігнатов поїхав до вже окупованого Луганська, де раніше він здійснював правосуддя і де проживала його мати, однак був затриманий представниками так званої «ЛНР». Як розповідав в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» сам Роман Ігнатов, звільнитися з полону йому тоді допомогла знайома, яка добре знала певних осіб, які тоді очолювали «ЛНР», і якій вдалося переконати їх відпустити Романа Ігнатова в Україну.

Також зазначимо, що у разі звільнення з ВККС Роман Ігнатов повернеться до здійснення правосуддя на посаді судді Київського апеляційного суду.

Нагадаємо, що як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 8 лютого 2024 року у ВККС дійшли висновку, що встановити, чи отримував Роман Ігнатов громадянство РФ у 1990-ті роки, достеменно неможливо.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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