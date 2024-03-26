Роман Игнатов решил уволиться из Высшей квалификационной комиссии судей

Глава ВККС Роман Игнатов внезапно написал заявление об увольнении, но мотивы объяснять не стал.

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Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Роман Игнатов 25 марта 2024 года написал заявление об освобождении от должности как председателя ВККС, так и члена ВККС.

Как стало известно «Судебно-юридической газете», соответствующее решение председателя Комиссии стало неожиданностью для других членов Комиссии. Еще утром 25 марта члены Комиссии даже не подозревали, что Роман Игнатов планирует написать заявление об увольнении.

Внезапно, в обеденное время Роман Игнатов сообщил коллегам, что написал заявление и покидает состав Комиссии.

На попытки узнать, что стало причиной написания заявления, Роман Игнатов лишь сообщил, что он не обязан объяснять свои решения.

Также Роман Игнатов отметил, что настаивает на том, чтобы его заявление было рассмотрено уже в среду 27 марта (на этот день ранее запланировано заседание ВККС в пленарном составе).

Поскольку сам Роман Игнатов пока не стал сообщать даже членам Комиссии о мотивах своего решения, внутри Комиссии обсуждаются различные версии мотивов его увольнения.

Среди них, в частности, обсуждается версия, что своеобразным толчком для увольнения стала активность Государственного бюро расследований, осуществляющего досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Уголовное производство связано с событиями ноября 2014 года, когда Роман Игнатов поехал в уже оккупированный Луганск, где раньше он осуществлял правосудие и где проживала его мать, однако был задержан представителями так называемой «ЛНР».

Как рассказывал в интервью «Судебно-юридической газете» сам Роман Игнатов, освободиться из плена ему тогда помогла знакомая, хорошо знавшая определенных лиц, тогда возглавлявших «ЛНР», и которой удалось убедить их отпустить Романа Игнатова в Украину.

Также отметим, что в случае увольнения из ВККС Роман Игнатов вернется к осуществлению правосудия в должности судьи Киевского апелляционного суда.

Напомним, как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 8 февраля 2024 года в ВККС пришли к выводу, что точно установить, получал ли Роман Игнатов гражданство РФ в 1990-е годы, невозможно.

Автор: Вячеслав Хрипун

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