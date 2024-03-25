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Виталий Кличко обещает летом пустить движение автомобилей по Подольскому мосту в Киеве

20:42, 25 марта 2024
Также летом городские власти планируют начать ремонт на мосту Метро.
Виталий Кличко обещает летом пустить движение автомобилей по Подольскому мосту в Киеве
Источник фото: kyivcity.gov.ua
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После завершения строительства дорог от Русановских садов до улицы Петра Вершигоры и проспекта Романа Шухевича городские власти разрешат движение частного автомобильного транспорта по Подольскому мостовому переходу.

Как пишет «Экономическая правда», об этом заявил глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.

Также в издании отмечают, что летом городские власти планируют начать ремонт на мосту Метро. Глава департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор сообщил, что движение по мосту для частных автомобилей перекрываться не будет.

Как ранее мы писали, автобусный маршрут, который запустили через новый мост в Киеве, продолжат до Дарницкой площади.

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