Первый уголовный суд над Дональдом Трампом в Нью-Йорке начнется 15 апреля

В Нью-Йорке суд назначил на 15 апреля дату начала судебного процесса над Дональдом Трампом по делу о подкупе порнозвезды.

Источник фото: Reuters

Судья округа Манхэттен города Нью-Йорка Хуан Мерчан в понедельник, 25 марта, назначил на 15 апреля дату начала уголовного судебного процесса над экс-президентом США Дональдом Трампом делу о подкупе порнозвезды за молчание во время выборов 2016 года. Об этом пишет «АР».

В издании отмечают, что уголовное дело в отношении Трампа, о котором идет речь, станет первым, которое перейдет на этап рассмотрения по существу.

Вне зала суда Трамп пожаловался на решение, охарактеризовав дело как акт «вмешательства в выборы» в разгар своей президентской кампании.

«Это дело, которое можно было возбудить три с половиной года назад. А теперь они ссорятся днями, потому что хотят попробовать сделать это во время выборов. Это вмешательство в выборы. Это все. Вмешательство в выборы, и это позор», – сказал экс-президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.