Перший кримінальний суд над Дональдом Трампом у Нью-Йорку почнеться 15 квітня

У Нью-Йорку суд призначив на 15 квітня дату початку судового процесу над Дональдом Трампом у справі про підкуп порнозірки.

Джерело фото: Reuters

Суддя округу Манхеттен міста Нью-Йорк Хуан Мерчан у понеділок, 25 березня, призначив на 15 квітня дату початку кримінального судового процесу над експрезидентом США Дональдом Трампом справі про підкуп порнозірки за мовчання під час виборів 2016 року. Про це пише «АР».

У виданні зазначають, що кримінальна справа щодо Трампа, про яку йдеться, стане першою, яка перейде на етап розгляду по суті.

Поза залою суду Трамп поскаржився на рішення, охарактеризувавши справу як акт «втручання у вибори» в розпал своєї президентської кампанії.

«Це справа, яку можна було порушити три з половиною роки тому. А тепер вони сваряться днями, бо хочуть спробувати зробити це під час виборів. Це втручання у вибори. Це все. Втручання у вибори, і це ганьба», – сказав експрезидент.

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