Практика судів
  1. У світі

Перший кримінальний суд над Дональдом Трампом у Нью-Йорку почнеться 15 квітня

20:23, 25 березня 2024
У Нью-Йорку суд призначив на 15 квітня дату початку судового процесу над Дональдом Трампом у справі про підкуп порнозірки.
Перший кримінальний суд над Дональдом Трампом у Нью-Йорку почнеться 15 квітня
Джерело фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суддя округу Манхеттен міста Нью-Йорк Хуан Мерчан у понеділок, 25 березня, призначив на 15 квітня дату початку кримінального судового процесу над експрезидентом США Дональдом Трампом справі про підкуп порнозірки за мовчання під час виборів 2016 року. Про це пише «АР».

У виданні зазначають, що кримінальна справа щодо Трампа, про яку йдеться, стане першою, яка перейде на етап розгляду по суті.

Поза залою суду Трамп поскаржився на рішення, охарактеризувавши справу як акт «втручання у вибори» в розпал своєї президентської кампанії.

«Це справа, яку можна було порушити три з половиною роки тому. А тепер вони сваряться днями, бо хочуть спробувати зробити це під час виборів. Це втручання у вибори. Це все. Втручання у вибори, і це ганьба», – сказав експрезидент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати хочуть зобов’язати Telegram розкрити структуру власності та джерела фінансування – інакше його визнають непрозорим

У разі невиконання Telegram вимог Нацради стосовно обмеження поширення певної інформації, публікації спростувань, розкриття джерел фінансування – застосують фінансові санкції, заборонять його використання державними органами та чиновниками і звернуться до правоохоронних органів.

За привласнення державних функцій пропонують карати довічним позбавленням волі з конфіскацією

Депутати від «Слуги народу» Галина Третьякова та Мар’яна Безугла внесли законопроект про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами іноземних держав, міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов без надання на те повноважень та погоджень.

На державній службі необхідно застосовувати штучний інтелект – НАДС

У НАДС шукають способи підвищення якості управлінських процесів на публічній службі.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про регулювання Telegram

Група народних депутатів від різних фракції внесла законопроект про регулювання Telegram та інших соціальних мереж в Україні.

Посадовий оклад 37 939 грн – Апарат Верховного Суду шукає фахівців

Верховний Суд потребує фахівців з правової аналітики та забезпечення перекладу матеріалів Європейського суду з прав людини та Суду ЄС.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Раїса Ханова
    Раїса Ханова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Павло Тихий
    Павло Тихий
    голова Східного апеляційного господарського суду
  • Сергій Кічмаренко
    Сергій Кічмаренко
    голова Приморського районного суду м. Одеси
  • Олександр Луценко
    Олександр Луценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Жанна Чернова
    Жанна Чернова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду