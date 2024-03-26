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У Києві чоловік повідомив про знайдену гранату під час прогулянки

15:45, 26 березня 2024
У столиці чоловік під час прогулянки виявив підозрілий предмет, схожий на гранату.
У Києві чоловік повідомив про знайдену гранату під час прогулянки
Джерело фото: Патрульна поліція Києва
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У Святошинському районі столиці чоловік під час прогулянки виявив підозрілий предмет, схожий на гранату.

Про ймовірну небезпечну знахідку чоловік повідомив на лінію 112.

Патрульні, які приїхали, забезпечили охорону місця події та викликали на місце слідчих й вибухотехніків.

Як діяти, якщо ви виявили небезпечні знахідки

Категорично заборонено:

  • наближатися до вибухонебезпечного предмета;
  • підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти та розбирати;
  • курити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця, де знаходиться небезпечний предмет.

Раніше ми писали, що у Запоріжжі біля навчального закладу виявили 10 бойових гранат.

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