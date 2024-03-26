У Києві чоловік повідомив про знайдену гранату під час прогулянки

У Святошинському районі столиці чоловік під час прогулянки виявив підозрілий предмет, схожий на гранату.
Про ймовірну небезпечну знахідку чоловік повідомив на лінію 112.
Патрульні, які приїхали, забезпечили охорону місця події та викликали на місце слідчих й вибухотехніків.
Як діяти, якщо ви виявили небезпечні знахідки
Категорично заборонено:
Раніше ми писали, що у Запоріжжі біля навчального закладу виявили 10 бойових гранат.
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