Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Стало відомо, коли НАБУ може отримати повноваження прослуховувати телефонні розмови і власних експертів

08:18, 26 березня 2024
Меморандум з МВФ передбачає надання НАБУ повноважень щодо перехоплення комунікацій, зокрема прослуховування телефонних розмов.
Стало відомо, коли НАБУ може отримати повноваження прослуховувати телефонні розмови і власних експертів
Джерело фото: ЗМІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) отримає повноваження щодо перехоплення комунікацій, зокрема прослуховування телефонних розмов. Відповідну позицію містить оновлений Меморандум про економічну та фінансову політику з МВФ, який Фонд оприлюднив 22 березня результатами Третього перегляду розширеної угоди в рамках Програми розширеного фінансування (EFF).

Втім, це відбудеться не так швидко.

Як зазначено у тексті Меморандуму, буде завершено зовнішній аудит ефективності НАБУ за участю трьох незалежних експертів із міжнародним досвідом та опубліковано його звіт (cтруктурний орієнтир – кінець вересня 2024 року). Кабінет міністрів готується ухвалити рішення про початок відбору та висунення незалежних експертів.

«Для ефективної імплементації закону про надання НАБУ повноважень щодо перехоплення комунікацій (прослуховування телефонних розмов) ми розробимо план реалізації на період після воєнного стану щодо забезпечення НАБУ ресурсами, обладнанням та технологічними рішеннями для самостійного перехоплення повідомлень стаціонарних та мобільних пристроїв. Тривають переговори між НАБУ та правоохоронними органами щодо розробки плану реалізації», - зазначено у документів.

Також відповідно до ширших планів реформування судово-експертної системи для кримінально-виконавчої діяльності, українська влада забезпечить, щоб НАБУ до кінця жовтня 2024 року мало доступ до незалежних і компетентних судово-медичних експертів, щоб мати можливість ефективно виконувати свої слідчі повноваження, включно з розслідуванням складних корупційних схем.

Нагадаємо, питання стосовно прослуховування та власної експертної установи НАБУ підіймає майже з моменту створення.

Також Меморандум передбачає прийняття закону про створення нового суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК) суддями, які пройшли належну перевірку на професійну компетентність та доброчесність до кінця липня 2024 року.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Меморандум передбачає, що Україна до кінця квітня 2024 року повинна внести зміни до Кримінального процесуального кодексу (КПК) для раціоналізації справ чи питань, які розглядаються в першій інстанції одним суддею Вищого антикорупційного суду або колегією з трьох суддів ВАКС. Крім того, українська влада повинна розробити подальші зміни до КПК для підвищення ефективності розслідування корупції, включаючи взаємну правову допомогу та обґрунтованість строків досудового розслідування.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держорганам та чиновникам заборонять користуватися Telegram – стало відомо, за яких умов

Після визнання структури власності Telegram «непрозорою» заборона буде торкатися проведення будь-яких комунікацій, пов’язаних з виконанням службових обов’язків, в тому числі листування та усних переговорів.

Стало відомо, коли НАБУ може отримати повноваження прослуховувати телефонні розмови і власних експертів

Меморандум з МВФ передбачає надання НАБУ повноважень щодо перехоплення комунікацій, зокрема прослуховування телефонних розмов.

Роман Ігнатов вирішив звільнитися з Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Голова ВККС Роман Ігнатов раптово написав заяву про звільнення, але мотиви пояснювати не став.

Верховний Суд роз’яснив особливості проведення громадських обговорень проєктів актів органів місцевого самоврядування під час воєнного стану

Особливості проведення громадських обговорень проектів актів органів місцевого самоврядування у період дії воєнного стану – позиція Верховного Суду.

Депутати хочуть зобов’язати Telegram розкрити структуру власності та джерела фінансування – інакше його визнають непрозорим

У разі невиконання Telegram вимог Нацради стосовно обмеження поширення певної інформації, публікації спростувань, розкриття джерел фінансування – застосують фінансові санкції, заборонять його використання державними органами та чиновниками і звернуться до правоохоронних органів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Марчук
    Наталія Марчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Вікторія Аверкова
    Вікторія Аверкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Журба
    Сергій Журба
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ігор Погрібніченко
    Ігор Погрібніченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва