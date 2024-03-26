Стало відомо, коли НАБУ може отримати повноваження прослуховувати телефонні розмови і власних експертів

Меморандум з МВФ передбачає надання НАБУ повноважень щодо перехоплення комунікацій, зокрема прослуховування телефонних розмов.

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) отримає повноваження щодо перехоплення комунікацій, зокрема прослуховування телефонних розмов. Відповідну позицію містить оновлений Меморандум про економічну та фінансову політику з МВФ, який Фонд оприлюднив 22 березня результатами Третього перегляду розширеної угоди в рамках Програми розширеного фінансування (EFF).

Втім, це відбудеться не так швидко.

Як зазначено у тексті Меморандуму, буде завершено зовнішній аудит ефективності НАБУ за участю трьох незалежних експертів із міжнародним досвідом та опубліковано його звіт (cтруктурний орієнтир – кінець вересня 2024 року). Кабінет міністрів готується ухвалити рішення про початок відбору та висунення незалежних експертів.

«Для ефективної імплементації закону про надання НАБУ повноважень щодо перехоплення комунікацій (прослуховування телефонних розмов) ми розробимо план реалізації на період після воєнного стану щодо забезпечення НАБУ ресурсами, обладнанням та технологічними рішеннями для самостійного перехоплення повідомлень стаціонарних та мобільних пристроїв. Тривають переговори між НАБУ та правоохоронними органами щодо розробки плану реалізації», - зазначено у документів.

Також відповідно до ширших планів реформування судово-експертної системи для кримінально-виконавчої діяльності, українська влада забезпечить, щоб НАБУ до кінця жовтня 2024 року мало доступ до незалежних і компетентних судово-медичних експертів, щоб мати можливість ефективно виконувати свої слідчі повноваження, включно з розслідуванням складних корупційних схем.

Нагадаємо, питання стосовно прослуховування та власної експертної установи НАБУ підіймає майже з моменту створення.

Також Меморандум передбачає прийняття закону про створення нового суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК) суддями, які пройшли належну перевірку на професійну компетентність та доброчесність до кінця липня 2024 року.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Меморандум передбачає, що Україна до кінця квітня 2024 року повинна внести зміни до Кримінального процесуального кодексу (КПК) для раціоналізації справ чи питань, які розглядаються в першій інстанції одним суддею Вищого антикорупційного суду або колегією з трьох суддів ВАКС. Крім того, українська влада повинна розробити подальші зміни до КПК для підвищення ефективності розслідування корупції, включаючи взаємну правову допомогу та обґрунтованість строків досудового розслідування.

Автор: Наталя Мамченко

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