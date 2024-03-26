Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Стало известно, когда НАБУ может получить полномочия прослушивать телефонные разговоры и собственных экспертов

08:18, 26 марта 2024
Меморандум с МВФ предусматривает предоставление НАБУ полномочий по перехвату коммуникаций, в частности прослушивания телефонных разговоров.
Стало известно, когда НАБУ может получить полномочия прослушивать телефонные разговоры и собственных экспертов
Источник фото: СМИ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получит полномочия по перехвату коммуникаций, в частности, прослушивания телефонных разговоров. Соответствующая позиция содержится в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике с МВФ, который Фонд обнародовал 22 марта результатами Третьего пересмотра расширенного соглашения в рамках Программы расширенного финансирования (EFF).

Впрочем, это произойдет не столь быстро.

Как отмечено в тексте Меморандума, будет завершен внешний аудит эффективности НАБУ с участием трех независимых экспертов с международным опытом и опубликован его отчет (структурный ориентир – конец сентября 2024 года). Кабинет министров готовится принять решение о начале отбора и выдвижении независимых экспертов.

«Для эффективной имплементации закона о предоставлении НАБУ полномочий по перехвату коммуникаций (прослушивания телефонных разговоров) мы разработаем план реализации на период после военного положения по обеспечению НАБУ ресурсами, оборудованием и технологическими решениями для самостоятельного перехвата сообщений стационарных и мобильных устройств. Продолжаются переговоры между НАБУ и правоохранительными органами по разработке плана реализации», - говорится в документах.

Также в соответствии с более широкими планами реформирования судебно-экспертной системы для уголовно-исполнительной деятельности, украинские власти обеспечат, чтобы НАБУ до конца октября 2024 года имело доступ к независимым и компетентным судебно-медицинским экспертам, чтобы иметь возможность эффективно выполнять свои следственные полномочия, включая расследование сложных коррупционных схем.

Напомним, вопрос о прослушивании и собственном экспертном учреждении НАБУ поднимает почти с момента создания.

Также Меморандум предусматривает принятие закона о создании нового суда, рассматривающего административные дела против национальных государственных органов (например, НБУ, НАБУ, НАПК) судьями, которые прошли надлежащую проверку на профессиональную компетентность и добродетель до конца июля 2024 года.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Меморандум предусматривает, что Украина до конца апреля 2024 года должна внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс (УПК) для рационализации дел или вопросов, рассматриваемых в первой инстанции одним судьей Высшего антикоррупционного суда или коллегией по трех судей ВАКС. Кроме того, украинские власти должны разработать дальнейшие изменения в УПК для повышения эффективности расследования коррупции, включая взаимную правовую помощь и обоснованность сроков досудебного расследования. 

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Госорганам и чиновникам запретят пользоваться Telegram – стало известно, при каких условиях

После признания структуры собственности Telegram «непрозрачной» запрет будет затрагивать проведение любых коммуникаций, связанных с исполнением служебных обязанностей, в том числе переписки и устные переговоры.

Стало известно, когда НАБУ может получить полномочия прослушивать телефонные разговоры и собственных экспертов

Меморандум с МВФ предусматривает предоставление НАБУ полномочий по перехвату коммуникаций, в частности прослушивания телефонных разговоров.

Роман Игнатов решил уволиться из Высшей квалификационной комиссии судей

Глава ВККС Роман Игнатов внезапно написал заявление об увольнении, но мотивы объяснять не стал.

Верховный Суд разъяснил особенности проведения общественных обсуждений проектов актов органов местного самоуправления во время военного положения

Особенности проведения общественных обсуждений проектов актов органов местного самоуправления в период действия военного положения – позиция Верховного Суда.

Депутаты хотят обязать Telegram раскрыть структуру собственности и источники финансирования – иначе его признают непрозрачным

В случае невыполнения Telegram требований Нацсовета относительно ограничения распространения определенной информации, публикации опровержений, раскрытия источников финансирования – применят финансовые санкции, запретят его использование государственными органами и чиновниками и обратятся в правоохранительные органы.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Марчук
    Наталія Марчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Вікторія Аверкова
    Вікторія Аверкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Журба
    Сергій Журба
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ігор Погрібніченко
    Ігор Погрібніченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва