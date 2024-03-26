Стало известно, когда НАБУ может получить полномочия прослушивать телефонные разговоры и собственных экспертов

Меморандум с МВФ предусматривает предоставление НАБУ полномочий по перехвату коммуникаций, в частности прослушивания телефонных разговоров.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получит полномочия по перехвату коммуникаций, в частности, прослушивания телефонных разговоров. Соответствующая позиция содержится в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике с МВФ, который Фонд обнародовал 22 марта результатами Третьего пересмотра расширенного соглашения в рамках Программы расширенного финансирования (EFF).

Впрочем, это произойдет не столь быстро.

Как отмечено в тексте Меморандума, будет завершен внешний аудит эффективности НАБУ с участием трех независимых экспертов с международным опытом и опубликован его отчет (структурный ориентир – конец сентября 2024 года). Кабинет министров готовится принять решение о начале отбора и выдвижении независимых экспертов.

«Для эффективной имплементации закона о предоставлении НАБУ полномочий по перехвату коммуникаций (прослушивания телефонных разговоров) мы разработаем план реализации на период после военного положения по обеспечению НАБУ ресурсами, оборудованием и технологическими решениями для самостоятельного перехвата сообщений стационарных и мобильных устройств. Продолжаются переговоры между НАБУ и правоохранительными органами по разработке плана реализации», - говорится в документах.

Также в соответствии с более широкими планами реформирования судебно-экспертной системы для уголовно-исполнительной деятельности, украинские власти обеспечат, чтобы НАБУ до конца октября 2024 года имело доступ к независимым и компетентным судебно-медицинским экспертам, чтобы иметь возможность эффективно выполнять свои следственные полномочия, включая расследование сложных коррупционных схем.

Напомним, вопрос о прослушивании и собственном экспертном учреждении НАБУ поднимает почти с момента создания.

Также Меморандум предусматривает принятие закона о создании нового суда, рассматривающего административные дела против национальных государственных органов (например, НБУ, НАБУ, НАПК) судьями, которые прошли надлежащую проверку на профессиональную компетентность и добродетель до конца июля 2024 года.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Меморандум предусматривает, что Украина до конца апреля 2024 года должна внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс (УПК) для рационализации дел или вопросов, рассматриваемых в первой инстанции одним судьей Высшего антикоррупционного суда или коллегией по трех судей ВАКС. Кроме того, украинские власти должны разработать дальнейшие изменения в УПК для повышения эффективности расследования коррупции, включая взаимную правовую помощь и обоснованность сроков досудебного расследования.

Автор: Наталя Мамченко

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