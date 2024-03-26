В Киеве мужчина сообщил о найденной гранате во время прогулки.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

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В Святошинском районе столицы мужчина во время прогулки обнаружил подозрительный предмет, похожий на гранату.

О вероятной опасной находке мужчина сообщил на линию 112.

Патрульные, которые приехали, обеспечили охрану места происшествия и вызвали на место следователей и взрывотехников.

Как поступить, если вы обнаружили опасные находки

Категорически запрещено:

приближаться к взрывоопасному предмету;

поднимать, вытаскивать из грунта, сдвигать с места, бросать, ударять и разбирать;

курить и использовать открытый огонь вблизи места, где находится опасный предмет.

Ранее мы писали, что в Запорожье возле учебного заведения обнаружили 10 боевых гранат.

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