В Киеве мужчина сообщил о найденной гранате во время прогулки.

В Святошинском районе столицы мужчина во время прогулки обнаружил подозрительный предмет, похожий на гранату.
О вероятной опасной находке мужчина сообщил на линию 112.
Патрульные, которые приехали, обеспечили охрану места происшествия и вызвали на место следователей и взрывотехников.
Как поступить, если вы обнаружили опасные находки
Категорически запрещено:
Ранее мы писали, что в Запорожье возле учебного заведения обнаружили 10 боевых гранат.
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