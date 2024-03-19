У Запоріжжі біля навчального закладу виявили 10 бойових гранат

У МВС пишуть, що частину боєприпасів нешкодили, а решту направили на дослідження.

У Запоріжжі біля навчального закладу офіцер служби освітньої безпеки виявив 10 бойових гранат. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Правоохоронець викликав колег та обмежив доступ до території, де знаходилися вибухонебезпечні предмети, та забезпечив її охорону.

У МВС пишуть, що частину боєприпасів з категорії особливо небезпечних поліцейські знешкодили за межами міста шляхом підриву, а решту направили на дослідження.

Як раніше розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський, реалізація проєкту «Офіцери шкільної безпеки» розпочнеться у 400 школах, наближених до лінії фронту. Пріоритет надаватиметься жінкам, демобілізованим чоловікам, та тим, хто отримав відстрочку від призову та водночас має ментальне та фізичне здоров’я працювати на таких посадах.

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