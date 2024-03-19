В Запорожье возле учебного заведения обнаружили 10 боевых гранат

В МВД пишут, что часть боеприпасов обезвредили, а остальные направили на исследование.

В Запорожье возле учебного заведения офицер службы образовательной безопасности обнаружил 10 боевых гранат. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Правоохранитель вызвал коллег и ограничил доступ к территории, где находились взрывоопасные предметы, и обеспечил ее охрану.

В МВД пишут, что часть боеприпасов из категории особо опасных полицейские обезвредили за пределами города путем подрыва, а остальные направили на исследование.

Как ранее рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, реализация проекта «Офицеры школьной безопасности» начнется в 400 школах, приближенных к линии фронта. Приоритет будет предоставляться женщинам, демобилизованным мужчинам, и тем, кто получил отсрочку от призыва и одновременно имеет ментальное и физическое здоровье работать на таких должностях.

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