Как плательщику подать заявление о желании или отказе получать документы через электронный кабинет: алгоритм действий

Налоговики напомнили алгоритм действий для подачи заявлений о желании/отказе получать документы через электронный кабинет и их идентификаторы е-форм.

Главное управление Государственной налоговой службы в г. Киеве разъяснило, какой алгоритм действий для подачи заявлений о желании или отказе получать документ через Электронный кабинет.

Так, для представления Заявления о желании получать документ через Электронный кабинет или Заявления об отказе получать документ через Электронный кабинет необходимо совершить вход в частную часть Электронного кабинета и воспользовавшись режимом «Ввод отчетности» выбрать, заполнить форму заявления (F/J 1391602 – Заявление о желании получать документ через электронный кабинет или F/J 1391702 – Заявление об отказе получать документ через электронный кабинет), подписать и отправить заявление в контролирующий орган.

Порядок функционирования Электронного кабинета утвержден приказом Министерства финансов Украины от 14 июля 2017 г. № 637.

Формы Заявления о желании получать документ через электронный кабинет и заявления об отказе получать документ через электронный кабинет утверждены Приказом № 637.

Вход в электронный кабинет осуществляется по ссылке, а также через вебпортал ДПС.

Режим «Введение отчетности» частной части Электронного кабинета обеспечивает возможность создания плательщиками налоговой, финансовой, статистической отчетности, отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование, в частности, «Заявления о желании получать документ через Электронный кабинет» (J/F 1391602) и «Заявления об отказе получать документ через Электронный кабинет» (J/F 1391702) и представление его в контролирующие органы.

Для подачи заявления о желании получать документ через электронный кабинет или заявления об отказе получать документ через электронный кабинет необходимо:

1. Войти в частную часть Электронного кабинета.

Вход в частную часть Электронного кабинета осуществляется после прохождения пользователем электронной идентификации онлайн с использованием квалифицированной электронной подписи, полученной у любого Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг через Интегрированную систему электронной идентификации – id.gov.ua (MobileID и BankID), с помощью Действия Подпись или «облачная» квалифицированная электронная подпись.

2. Выберите режим «Ввод отчетности».

На панели инструментов ввода отчетности нажмите Создать.

Выбрать год, месяц, в котором формируется и подается заявление и тип отчетности (F(J) 13 Запросы). Из списка документов выбрать форму заявления (F/J 1391602 – заявление о желании получать документ через электронный кабинет или F/J 1391702 – заявление об отказе получать документ через электронный кабинет).

Поля регион и район заполняются автоматически.

3. Заполнить форму документа.

В форме заявления указать электронный адрес, регистрационные данные налогоплательщика заполняются автоматически.

Проверить наличие и правильность заполнения полей заявления, нажав Проверить.

После успешного заполнения сохранить заявление.

4. Подписать и отправить документ в контролирующий орган.

Подписать документ с помощью квалифицированной электронной подписи или «облачной» квалифицированной электронной подписи и отправить подписанное заявление.

Через определенное время пользователь получает: Ответ № 1 (Квитанция №1, удостоверяющая факт и время получения электронного документа), Ответ № 2 (Квитанция № 2, удостоверяющая факт и время приема (непринятия) или регистрации электронного документа).

Полученную Квитанцию №2 можно просмотреть и загрузить в режиме «Входящие» режима «Входящие/исходящие документы».

В соответствии с абзацем первым п. 21 Приказа № 637 налогоплательщик один раз в течение года может направить контролирующему органу через Электронный кабинет заявление об отказе получать документ через Электронный кабинет по форме согласно приложению 4 к Приказу № 637.

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