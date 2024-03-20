На Киевщине во время тушения пожара в амбаре обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями

Правоохранителям удалось выяснить, что в тот день женщина употребляла алкоголь со своим бойфрендом.

Во время тушения пожара в заброшенном амбаре в городе Буча 15 марта было обнаружено обгоревшее тело 47-летней местной жительницы. Как сообщили в полиции области, экспертиза показала, что потерпевшая имела ножевые ранения.

Правоохранители провели ряд оперативных мероприятий и удалось выяснить, в тот день женщина употребляла алкоголь со своим бойфрендом.

По версии следствия, во время словесного конфликта мужчина взял с кухонного стола нож и нанес четыре удара в шею женщины. От полученных травм она умерла на месте.

В сообщении полиции говорится, что тело и личные вещи жертвы облили растворителем и подожгли.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по статье об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи за умышленное убийство предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

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