На Київщині під час гасіння пожежі у коморі виявили тіло жінки з ножовими пораненнями

Правоохоронцям вдалося зʼясувати, що того дня жінка вживала алкоголь зі своїм бойфрендом.

Під час гасіння пожежі в покинутій коморі у місті Буча 15 березня було виявлено обгоріле тіло 47-річної місцевої жительки. Як повідомили у поліції області, експертиза показала, що потерпіла мала ножові поранення.

Правоохоронці провели низку оперативних заходів та вдалося зʼясувати, того дня жінка вживала алкоголь зі своїм бойфрендом.

За версією слідства, під час словесного конфлікту, чоловік взяв з кухонного столу ніж та наніс

У повідомленні поліції сказано, що тіло та особисті речі жертви облили розчинником та підпалили.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за статтею про умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Санкція статті за умисне вбивство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

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