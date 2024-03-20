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  1. В Україні

Чи можна погасити борг зі сплати ЄСВ за рахунок повернення помилково або надміру сплачених податків

07:40, 20 березня 2024
Єдиний соціальний внесок не входить до системи оподаткування та не належить до дохідної частини бюджетів.
Чи можна погасити борг зі сплати ЄСВ за рахунок повернення помилково або надміру сплачених податків
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Південне міжрегіональне управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків роз’яснило, чи може суб’єкт господарювання погасити борг зі сплати ЄСВ за рахунок повернення помилково та/або надміру сплачених податків.

Так, абзацом першим п. 1.1 ПКУ визначено, що ПКУ регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час адміністрування податків та зборів, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Закон України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» визначає правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку.

Частиною 7 ст. 9 Закону №2464 визначено, що єдиний внесок сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його банківського рахунку або на єдиний рахунок.

У ДПС звернули увагу, що згідно з ч. 2 та 3 ст. 8 Закону №2464 єдиний внесок не входить до системи оподаткування, а кошти, що надходять від сплати єдиного внеску та застосування фінансових санкцій відповідно до Закону №2464, не можуть зараховуватися до Державного бюджету України, бюджетів інших рівнів та використовуватися на цілі, не передбачені законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Враховуючи те, що єдиний внесок не входить до системи оподаткування та не належить до джерела наповнення дохідної частини державного та місцевих бюджетів, то відсутні законодавчі підстави для здійснення повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань з податків і зборів в рахунок погашення боргу зі сплати єдиного внеску.

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