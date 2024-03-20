Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя мала звільнити Олександра Волкова у відставку з посади судді Верховного Суду, а не Верховного Суду України – КАС ВС нагадав ВРП про рішення Конституційного Суду

Касаційний адміністративний суд ВС задовольнив позов Олександра Волкова до Вищої ради правосуддя, в якому він вказав, що подавав заяву про звільнення у відставку з посади судді Верховного Суду, проте ВРП необґрунтовано прийняла рішення про звільнення його з посади судді Верховного Суду України.

Верховний Суд пояснив, в яких випадках має місце склад злочину щодо неналежного виконання професійних обов’язків лікарем

У разі, коли тяжкі наслідки для хворого не пов’язані з невиконанням чи неналежним виконанням медичним працівником своїх професійних обов’язків, а настали внаслідок інших обставин, відповідальність за ст. 140 КК виключається.

Звільнення від кримінальної відповідальності за незаконне придбання, зберігання та перевезення канабісу – позиція Верховного Суду

Підставою для звільнення від кримінальної відповідальності у такому випадку є добровільне звернення до лікувального закладу особи, яка хворіє на наркоманію, та розпочате нею лікування від наркоманії.

Комітет з нацбезпеки розглянув вже третину правок до законопроекту про мобілізацію і зупинився на питанні відстрочки

Стосовно правил відстрочки Комітетом ухвалено рішення про підготовку загальних комітетських правок.

Україна має виплатити власникам єврооблігацій 4,5 млрд доларів у 2024 році – почнуться консультації щодо реструктуризації

Аби відстрочити виплати зовнішнім комерційним кредиторам, Україна починає офіційні консультації про реструктуризацію (відстрочку) таких виплат протягом дії програми МВФ, - Данило Гетманцев.

  1. В Україні

Одружись зі мною, якщо хочеш за кордон: на Львівщині затримали жінку, яка організувала незаконний перетин кордону ухилянтам

07:19, 20 березня 2024
Жінка, маючи групу інвалідності, пропонувала укласти «клієнтам» шлюб за $10000.
Одружись зі мною, якщо хочеш за кордон: на Львівщині затримали жінку, яка організувала незаконний перетин кордону ухилянтам
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львівській області викрили зловмисницю, яка організувала незаконний «весільний» бізнес. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

За даними слідства, 52-річна уродженка міста Самбір розмістила в одному із месенджерів  оголошення про допомогу військовозобов’язаним у безперешкодному перетині державного кордону під час війни та обіцяла влаштувати «законний» трансфер за кордон.

Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону зазначає, що вона підшукувала чоловіків призовного віку та за 10 тисяч доларів пропонувала послуги із укладення фіктивного шлюбу, оскільки має інвалідність ІІ групи. Таким чином, новий «родич» міг супроводжувати жінку під час прикордонного контролю та потрапити до іншої країни.

Затримали підозрювану під час отримання 5 тисяч доларів завдатку. Решту суми вона мала отримати безпосередньо після перетину держкордону.

Наразі вирішується питання про обрання для неї запобіжного заходу, а також перевіряється причетність до злочину інших осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Мінаєва
    Катерина Мінаєва
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Оксененко
    Олег Оксененко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ганна Панова
    Ганна Панова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Віра Файчак
    Віра Файчак
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Драчук
    Тетяна Драчук
    заступник голови Сьомого апеляційного адміністративного суду