Одружись зі мною, якщо хочеш за кордон: на Львівщині затримали жінку, яка організувала незаконний перетин кордону ухилянтам

Жінка, маючи групу інвалідності, пропонувала укласти «клієнтам» шлюб за $10000.

У Львівській області викрили зловмисницю, яка організувала незаконний «весільний» бізнес. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

За даними слідства, 52-річна уродженка міста Самбір розмістила в одному із месенджерів оголошення про допомогу військовозобов’язаним у безперешкодному перетині державного кордону під час війни та обіцяла влаштувати «законний» трансфер за кордон.

Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону зазначає, що вона підшукувала чоловіків призовного віку та за 10 тисяч доларів пропонувала послуги із укладення фіктивного шлюбу, оскільки має інвалідність ІІ групи. Таким чином, новий «родич» міг супроводжувати жінку під час прикордонного контролю та потрапити до іншої країни.

Затримали підозрювану під час отримання 5 тисяч доларів завдатку. Решту суми вона мала отримати безпосередньо після перетину держкордону.

Наразі вирішується питання про обрання для неї запобіжного заходу, а також перевіряється причетність до злочину інших осіб.

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