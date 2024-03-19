Як перереєструвати транспортний засіб, якщо встановили ГБО – що треба знати автовласнику

У власника є 10 днів, а наявність автомобіля в сервісному центрі МВС не обов’язкова.

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Лише з початку цього року 4 437 осіб переобладнали свої автівки та перереєстрували транспортні засоби після встановлення ГБО. У Головному сервісному центрі МВС вирішили нагадати водіям, які вирішили переобладнати свої автівки, процедуру оформлення транспортного засобу.

Так, після здійснення переобладнання авто, власник має 10 днів аби звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС та перереєструвати свій транспортний засіб.

Автовласник має надати такі документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний номер;

наявне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

акт приймання-передачі авто;

свідоцтво про погодження конструкцій;

сертифікат відповідності.

Після здійснення перереєстрації транспортного засобу власник отримує нове свідоцтво про реєстрацію автомобіля із зазначенням певного виду палива.

Наразі експертне дослідження не є обов’язковим, зазначають у МВС. Відповідно, під час здійснення перереєстрації транспортного засобу, наявність автомобіля в сервісному центрі МВС не є обов’язковою. Експертне дослідження проводиться за бажанням власника транспортного засобу.

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