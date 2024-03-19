Как перерегистрировать транспортное средство, если установили ГБО – что нужно знать автовладельцу

У владельца есть 10 дней, а наличие автомобиля в сервисном центре МВД не обязательно.

Источник фото: СМИ

Только с начала этого года 4 437 человек переоборудовали свои автомобили и перерегистрировали транспортные средства после установки ГБО. В Главном сервисном центре МВД решили напомнить водителям, решившим переоборудовать свои автомобили, процедуру оформления транспортного средства.

Так, после осуществления переоборудования авто, владелец имеет 10 дней чтобы обратиться в любой удобный сервисный центр МВД и перерегистрировать свое транспортное средство.

Автовладелец должен предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный номер;

имеющееся свидетельство о регистрации транспортного средства;

акт приемки-передачи авто;

свидетельство о согласовании конструкций;

сертификат соответствия.

После осуществления перерегистрации транспортного средства владелец получает новое свидетельство о регистрации автомобиля с указанием вида топлива.

В настоящее время экспертное исследование не обязательно, отмечают в МВД. Соответственно, при осуществлении перерегистрации транспортного средства наличие автомобиля в сервисном центре МВД не обязательно. Экспертное исследование проводится по желанию владельца транспортного средства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.