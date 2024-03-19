Как перерегистрировать транспортное средство, если установили ГБО – что нужно знать автовладельцу

Только с начала этого года 4 437 человек переоборудовали свои автомобили и перерегистрировали транспортные средства после установки ГБО. В Главном сервисном центре МВД решили напомнить водителям, решившим переоборудовать свои автомобили, процедуру оформления транспортного средства.
Так, после осуществления переоборудования авто, владелец имеет 10 дней чтобы обратиться в любой удобный сервисный центр МВД и перерегистрировать свое транспортное средство.
Автовладелец должен предоставить следующие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный номер;
- имеющееся свидетельство о регистрации транспортного средства;
- акт приемки-передачи авто;
- свидетельство о согласовании конструкций;
- сертификат соответствия.
После осуществления перерегистрации транспортного средства владелец получает новое свидетельство о регистрации автомобиля с указанием вида топлива.
В настоящее время экспертное исследование не обязательно, отмечают в МВД. Соответственно, при осуществлении перерегистрации транспортного средства наличие автомобиля в сервисном центре МВД не обязательно. Экспертное исследование проводится по желанию владельца транспортного средства.
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