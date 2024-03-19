Только в марте рф выпустила по Украине 130 ракет и более 320 «Шахедов», — Владимир Зеленский

Президент призвал международных партнеров усилить противовоздушную оборону Украины.

Фото: rbc.ua

Российские оккупанты с начала марта выпустили по Украине 130 ракет разных типов, более 300 «Шахедов» и почти 900 управляемых авиабомб. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Только с начала этого марта российские войска применили 130 ракет разных типов, более 320 «Шахедов» и около 900 управляемых авиабомб», – отметил глава государства.

Президент отметил, что Украина доказала свою способность сбивать любые ракеты и дроны российских войск и призвал партнеров усилить силы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

«Петриоты» и другие системы должны делать то, ради чего создавались, а именно защищать жизнь, а не пылиться на хранении, – заявил Зеленский. – И я благодарю всех в мире, кто это понимает и помогает нам беречь жизнь. Российский террор должен проиграть».

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