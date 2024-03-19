Тільки в березні рф випустила по Україні 130 ракет і понад 320 «Шахедів», — Володимир Зеленський

Президент закликав міжнародних партнерів посилити протиповітряну оборону України.

Фото: rbc.ua

Російські окупанти від початку березня випустили по Україні 130 ракет різних типів, понад 300 «Шахедів» та майже 900 керованих авіабомб. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

«Лише від початку цього березня російські війська застосували 130 ракет різних типів, понад 320 «Шахедів» і майже 900 керованих авіабомб», – зазначив глава держави.

Президент зауважив, що Україна довела свою спроможність збивати будь-які ракети і дрони російських військ, та закликав партнерів посилити сили протиповітряної оборони Збройних сил України.

«Петріоти» й інші системи мають робити те, заради чого створювались, а саме захищати життя, а не припадати пилом на зберіганні, – заявив Зеленський. – І я дякую всім у світі, хто це розуміє і допомагає нам берегти життя. Російський терор повинен програти».

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