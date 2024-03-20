Женись на мне, если хочешь за границу: на Львовщине задержали женщину, которая организовала незаконное пересечение границы ухилянтам

Женщина, имея группу инвалидности, предлагала заключить «клиентам» брак за $10000.

Во Львовской области разоблачили злоумышленницу, организовавшую незаконный «свадебный» бизнес. Об этом сообщает Госпогранслужба.

По данным следствия, 52-летняя уроженка города Самбор разместила в одном из мессенджеров объявление о помощи военнообязанным в беспрепятственном пересечении государственной границы во время войны и обещала устроить «законный» трансфер за границу.

Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона отмечает, что она подыскивала мужчин призывного возраста и за 10 тысяч долларов предлагала услуги по заключению фиктивного брака, поскольку имеет инвалидность II группы. Таким образом, новый «родственник» мог сопровождать женщину во время пограничного контроля и попасть в другую страну.

Задержали подозреваемую при получении 5 тысяч долларов задатка. Остальную сумму она должна была получить непосредственно после пересечения госграницы.

Решается вопрос об избрании для нее меры пресечения, а также проверяется причастность к преступлению других лиц.

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